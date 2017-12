Ein Hochofen von ArcelorMittal in Bremen auf dem Gelände des Stahlwerks. © Carmen Jaspersen/dpa

Stahl

ArcelorMittal nimmt Hochofen nach Instandsetzung in Betrieb

Ein Hochofen im Bremer Werk des Stahlkonzerns ArcelorMittal ist am Montag nach zweimonatiger Instandsetzung wieder in Betrieb genommen worden. Wie das Unternehmen mitteilte, wurde unter anderem die Entstaubung in der Gießhalle verbessert.