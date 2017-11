Arbeitslosenzahl auf niedrigstem Stand seit 26 Jahren

Arbeitsmarkt

Dank der steigende Nachfrage nach Beschäftigten im Herbst ist die Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen weiter gesunken. Gut qualifizierte Kräfte haben derzeit beste Chancen. Für Langzeitarbeitslose oder Geringqualifizierte ist die Lage schwierig.

Hannover. Die Arbeitslosenzahl in Niedersachsen ist auf den niedrigsten Stand seit 26 Jahren gesunken. Im Oktober lag die Arbeitslosenquote bei 5,5 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. 232 223 Menschen hatten keinen Job, das waren 4,5 Prozent weniger als vor einem Jahr und 1,7 Prozent weniger als im September.

"Niedersachsen hatte zuletzt 1991 so wenige Arbeitslose", sagte Klaus Oks, Geschäftsführer der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit. "Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe ist dank der stabilen Konjunktur hoch, so dass die Zahl der Beschäftigten schon seit längerer Zeit kontinuierlich wächst."

Allerdings dürfe die gute Zahl nicht über die Probleme hinwegtäuschen. Für viele Menschen ohne Arbeit sei es äußerst schwer, einen Job zu finden, sagte Oks. Dies sei oft der Fall bei Menschen mit geringer Qualifikation, bei gesundheitlichen Einschränkungen oder bereits längerer Arbeitslosigkeit. Zudem gebe es 76 758 Menschen, die zur Zeit nicht als arbeitslos gelten würden, weil sie an einer Weiterbildung teilnehmen. "Für qualifizierte Kräfte ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt dagegen weiter gut."

Regional ist die Arbeitslosenquote in Niedersachsen höchst unterschiedlich. Besonders niedrig ist sie mit 2,8 Prozent im Bezirk Nordhorn an der Grenze zu den Niederlanden. Auch in den Bezirken Vechta (4,0), Osnabrück (4,5) und Nienburg-Verden (4,5) gibt es vergleichsweise wenig Arbeitslose, am höchsten ist die Quote im Bezirk Hannover (6,9).

dpa