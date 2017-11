Arbeitskräfte in Niedersachsen weiter stark gesucht

Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen brummt - im Oktober ist die Nachfrage nach Beschäftigten nur knapp unter dem historischen Höchststand vom September geblieben.

Hannover. Heute legt die Bundesagentur für Arbeit die neuen Arbeitslosenzahlen vor. Zuletzt lag die Arbeitslosenquote in Niedersachsen im September bei 5,6 Prozent, in Bremen bei 10,0 Prozent. Die Bereitschaft der Unternehmen, Fachkräfte einzustellen, sei angesichts der stabilen wirtschaftlichen Lage groß, hieß es von den Arbeitsmarktexperten. Im September hatten die Betriebe in Niedersachsen fast 20 000 neue Stellen gemeldet: Vor allem im Gesundheits- und Sozialbereich und im Handel wurden Angestellte gesucht.

dpa