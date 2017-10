Arbeitsmarkt

Arbeitskräfte in Niedersachsen weiter stark gefragt

Angetrieben von der starken Konjunktur sind die Unternehmen in Niedersachsen weiter auf der Suche nach Arbeitskräften. Im Oktober blieb die Nachfrage nur knapp unter dem historischen Höchststand vom September, wie die Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und Bremen am Montag mitteilte.