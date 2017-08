Schüler sitzen im Unterricht in der Grundschule. © Peter Steffen/Archiv

Bildung

Arbeitsbelastung an Grundschulen: GEW bereitet Klagen vor

Die Bildungsgewerkschaft GEW will wegen der Arbeitsbelastung an niedersächsischen Grundschulen vor Gericht ziehen. Am 11. September will die stellvertretende GEW-Landesvorsitzende Laura Pooth über die bevorstehenden Klagen informieren, teilte die Gewerkschaft am Montag in Hannover mit.