Ein Schild mit der Aufschrift «Agentur für Arbeit». © Marijan Murat/Archiv

Arbeitsmarkt

Arbeitsagentur: 2017 weiter starke Arbeitskräftenachfrage

In Niedersachsens Betrieben waren Arbeitskräfte 2016 gefragt wie nie zuvor - und laut Arbeitsagentur dürfte es so weitergehen. "Wir hatten im vergangenen Jahr eine sehr starke Nachfrage", sagte am Montag eine Sprecherin der Bundesagentur für Arbeit in Niedersachsen und Bremen.