Unfälle

Arbeiter von zwei Tonnen schwerem Stahlträger erdrückt

Von einem zwei Tonnen schweren Stahlträger ist ein Arbeiter in einem metallverarbeitenden Betrieb in Holzminden im Weserbergland erdrückt worden. Kollegen hätten den Verunglückten am späten Dienstagnachmittag bewusstlos unter dem Träger gefunden, teilte die Polizei mit.