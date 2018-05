Weitere Gläubigerversammlungen der insolventen Klinikgruppe Paracelsus haben dem Insolvenzplan zugestimmt. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Osnabrück mitteilte, stimmten auch die Gläubiger der Paracelsus-Kliniken in Hemer und Reichenbach sowie die der Park-Hospital GmbH und der MVZ - Paracelsus Medizinische Versorgungszentren GmbH der Übernahme durch den Schweizer Investor Porterhouse zu.