Unfälle

Arbeiter von Gerüst gestürzt und schwer verletzt

Ein 36 Jahre alter Mann ist bei Arbeiten in Spelle im Emsland von einem Gerüst gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Gerüstfirma aus Oberhausen baute zusammen mit Arbeitskollegen ein Brückengerüst ab und stürzte dabei am Montag in die Tiefe.