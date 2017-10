Eine junge Lehrerin schreibt an eine Schultafel.© Julian Stratenschulte/Archiv

Lehrer

Arbeiten Lehrer zu viel? Kommission stellt Bericht vor

An Niedersachsens Schulen sind Lehrer in Teilzeit und Pädagogen mit Leitungsfunktionen besonders belastet. Das ist ein Zwischenergebnis einer vom Kultusministerium vor einem Jahr eingesetzten Expertenkommission zur Arbeitszeitanalyse an Schulen.