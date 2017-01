Theater

Arabisches Theatertreffen startet mit Produktion aus Syrien

Mit der syrischen Tanztheater-Produktion "Über Null" ist am Donnerstag in Hannover das dritte Arabische Theatertreffen gestartet. Regisseur Oussama Halal sucht mit seinen Schauspielern, Tänzern und Musikern nach Antworten auf die Frage, wie das Leben in Zeiten des Krieges möglich ist. Einige Mitwirkende leben als Flüchtlinge im Libanon oder in der Türkei.