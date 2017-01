Theater

Das bundesweit einzigartige Arabische Theatertreffen in Hannover zeigt vom 19. Januar an sieben europäische Erstaufführungen unter anderem aus Marokko, Tunesien und dem Libanon.

Hannover. Zum Auftakt präsentiert das syrische Koon-Theater die Tanztheater-Produktion "Über Null", bei der es um die Fragen des Lebens in Zeiten des Krieges geht. Sehr schwierig sei es, Visa für die teils in den Libanon und in die Türkei geflüchteten Künstler zu bekommen, sagte Festival-Organisator Fettah Diouri am Donnerstag.

Das Motto der dritten Ausgabe des einwöchigen Theatertreffens lautet "Zuflucht". Zum Begleitprogramm zählen Filme, eine Ausstellung von sechs Exil-Künstlern mit Malerei und Fotografie sowie ein Konzert der inzwischen in Berlin lebenden syrischen Refugee-Rocker Khebez Dawle.

