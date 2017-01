Brände

Bei einem Brand auf der Insel Wangerooge ist ein Appartementhaus evakuiert worden. Nach Polizeiangaben mussten 23 Urlaubsgäste das Haus in der Nacht zum Dienstag vorübergehend verlassen.

Wangerooge. Das Feuer war an einer Verkleidung am Schornstein ausgebrochen und hatte sich am Dachstuhl ausgebreitet. Durch Löschwasser und Rauchgas entstand ein Schaden von rund 100 000 Euro. Die meisten Urlauber konnten nach der Brandbekämpfung wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren.

dpa