Gesundheit

Bei der Versorgung älterer Menschen mit Medikamenten wollen sich Apotheker in Niedersachsen künftig intensiver mit Ärzten und Pflegekräften austauschen. Ein großes Problem sei, dass chronisch kranke Senioren oft zu viele Mittel einnehmen, deren Wirkstoffe sich teilweise nicht vertragen, sagte die Präsidentin der Apothekerkammer Niedersachsen, Magdalene Linz, der Deutschen Presse-Agentur.

Celle. An diesem Wochenende diskutieren Experten beim 9. niedersächsischen Apothekertag in Celle darüber, wie Arzneimittel vor allem in Pflegeheimen besser aufeinander abgestimmt werden können. Nach Angaben der Deutschen Stiftung Patientenschutz schluckt bundesweit jeder vierte über 65-Jährige zu viele Medikamente.

dpa