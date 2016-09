Verkehr

Nach den extrem langen Staus rund um Hamburg in den vergangenen Tagen ruft die Verkehrsbehörde die Autofahrer auf, die A7 in Richtung Norden möglichst zu meiden.

Hamburg. Ende der Woche beginnen in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Sachsen sowie in Bremen die Herbstferien. Zudem werden viele Kurzurlauber am verlängerten Wochenende zum Tag der Deutschen Einheit an den Küsten erwartet. Darum sollten Autofahrer Hamburg östlich umfahren, und zwar ab dem Horster Dreieck über die A1 und weiter über die A21 und die B205 bis Neumünster. Die Behörde empfiehlt ferner, auf verkehrsarme Zeiten auszuweichen oder andere Verkehrsmittel zu nutzen.

Die A7 in Richtung Kiel/Flensburg wird zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Volkspark saniert. Es stehen nur zwei Fahrspuren bei Höchsttempo 60 zur Verfügung. Weiter nördlich folgen weitere Baustellen bis zum Dreieck Bordesholm südwestlich von Kiel. Auf der Strecke wird die Autobahn um zwei Spuren verbreitert.

dpa