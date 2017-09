Eine Bronzestatue der Justitia steht in Frankfurt am Main. © Arne Dedert/Archiv

Anzeige gegen Sanitäter nach Foto vor Rettungswagen

Nach einem Foto vor einem Rettungswagen in Bremervörde hat eine 30 Jahre alte Frau Anzeige gegen mindestens einen Sanitäter gestellt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gab sie an, sie sei von Rettungskräften zur Seite gedrängt und verletzt worden.