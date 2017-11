Oskar Gröning. © Axel Heimken/Archiv

Prozesse

Anwalt: Haftfähigkeit von Ex-SS-Mann Gröning nicht gegeben

Der Anwalt des wegen Beihilfe zum Mord in 300 000 Fällen verurteilten früheren SS-Manns Oskar Gröning will eine mögliche Haft seines Mandanten verhindern. "Wir haben einen weiteren Antrag an das OLG gestellt, weil der Senat nach unserer Einschätzung einen wichtigen Punkt übergangen hat", sagte Hans Holtermann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.