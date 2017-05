Gerhart Baum, Bundesinnenminister a.D. (FDP). © Karlheinz Schindler/Archiv

Anwälte wollen Entschädigung für VW-Dieselkunden erstreiten

Im Diesel-Abgasskandal wollen weitere Rechtsanwälte per Klage auch für deutsche Volkswagen-Kunden eine Entschädigung erzwingen. "Offenbar will VW den Abgasskandal aussitzen und setzt darauf, dass Ansprüche der Kunden verjähren", sagte der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum von der Kanzlei Baum Reiter & Collegen am Montag in Berlin.