NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD). © Rolf Vennenbernd/Archiv

Terrorismus

Anti-Terror-Aktion nach Hinweis von Syrien-Rückkehrer

Die Anti-Terror-Aktion der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen geht auf die Aussage eines Syrien-Rückkehrers zurück. "Der Hinweisgeber hat erklärt, wie das Netzwerk funktioniert", sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) am Dienstag in Düsseldorf.