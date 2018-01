Wissenschaft

Antarktis: Silvester mit Grillfleisch, aber ohne Böller

Einen ungewöhnlichen Jahreswechsel haben Wissenschaftler in der Antarktis erlebt. Die etwa 50 Männer und Frauen in der Polarforschungsstation Neumayer III haben im Keller gegrillt, auf Bierbänken in der Werkstatt gespeist und das neue Jahr auf dem Dach begrüßt - natürlich ohne Feuerwerk.