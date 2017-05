Bahn

Anschluss von Einbeck an das Bahn-Netz im Dezember

Einbeck soll noch in diesem Jahr wieder an das Schienennetz der Bahn angeschlossen werden. Die Arbeiten an der gut vier Kilometer langen Ilmebahn von Einbeck im Kreis Northeim zum Bahnhof Salzderhelden sollen im Dezember abgeschlossen sein, teilte das Verkehrsministerium am Freitag mit.