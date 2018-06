Ilsenburg

Ein Fahrdienstleiter bemerkte dank Notfallanzeigen, dass an der Strecke etwas nicht stimmt. Diese wurde sofort gesperrt, so dass kein Zug in Gefahr geriet. Die Bundespolizei wurde informiert und ermittelt. Untersucht wird laut der Sprecherin, ob es einen Zusammenhang zu einer in Goslar geplanten Demonstration von Rechten gibt. Dort werden rund 300 Neonazis sowie 3000 Gegendemonstraten erwartet.

dpa