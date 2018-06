Für drei Musikfans aus Nordrhein-Westfalen hat die Anreise zum "Hurricane"-Festival in Scheeßel (Niedersachsen) im Krankenhaus geendet. Nach Zeugenangaben lief am Donnerstagabend ein Fuchs über eine Kreisstraße zwischen Bartelsdorf und Westervesede, wie die Polizei am Freitag mitteilte.