Anonymer Wohltäter spendet Wolfsburger Hospiz 50 000 Euro

Soziales

50 000 Euro hat ein anonymer Wohltäter dem Wolfsburger Hospiz gespendet. Der Spender hatte das Geld in einem Umschlag in der Wolfsburger Lokalredaktion abgegeben.

Wolfsburg. Dies sei die vierte große Spende, die seit Oktober bei der Zeitung eingegangen sei, hieß es in einem Bericht der "Braunschweiger Zeitung" vom Donnerstag. Zuvor hatte ein anonymer Wohltäter insgesamt 16 000 Euro für den Tierschutz in Wolfsburg und Lehre abgegeben. In der Vergangenheit hatte eine Spendenserie in Braunschweig für Schlagzeilen gesorgt: Ein unbekannter Wohltäter verteilte von 2011 bis 2013 heimlich Umschläge mit 500-Euro-Scheinen. Meist lag ein Zeitungsartikel bei, der auf den Verwendungszweck hinwies.

dpa