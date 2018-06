Nach einer Brandstiftung in einem Restaurant hat die Staatsanwaltschaft Osnabrück Anklage gegen einen 36 Jahre alten Mann erhoben. Wie ein Sprecher am Montag mitteilte, soll der Mann in der Nacht vom 14. zum 15. Januar 2018 in einem Restaurant in Osnabrück mit Brandbeschleuniger an mehreren Stellen das Feuer gelegt haben, nachdem er durch ein Kellerfenster in das Gebäude eingestiegen war.