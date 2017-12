Eine Bandscheibenoperation an einem Patienten. © Felix Kästle/Archiv

Prozesse

Anklage im Prothesen-Skandal: Ex-Chefarzt droht lange Haft

Nach dem Skandal um Operationen mit defekten Bandscheibenprothesen am Klinikum Leer ist der ehemalige Chefarzt angeklagt worden. Die Ermittlungen gegen den 53-Jährigen seien abgeschlossen, gegen ihn bestehe der Verdacht der vorsätzlichen Körperverletzung in 53 Fällen, teilte die Staatsanwaltschaft Aurich am Donnerstag mit.