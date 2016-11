Kriminalität

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen einen 26-jährigen Wolfsburger erhoben, der im Juni seine zwei Jahre jüngere Freundin getötet haben soll.

Wolfsburg. Der Anklagevorwurf lautet auf Totschlag, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Am 4. Juni soll der 26-Jährige seine Lebensgefährtin im Wolfsburger Stadtteil Westhagen in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messerstich ins Herz getötet haben. Kurz danach wurde er festgenommen. Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Hintergrund der Tat sollen den Angaben zufolge Beziehungsstreitigkeiten nach Alkoholgenuss gewesen sein.

dpa