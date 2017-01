Die Statue Justizia. © Peter Steffen/Archiv

Prozesse

Anklage fordert Lebenslange Haft für Mord an Ehefrau

Für den Mord an seiner Ehefrau hat die Anklage am Landgericht Bückeburg lebenslange Haft für einen 46 Jahre alten Mann gefordert. Heimtückisch und aus niederen Beweggründen habe der Angeklagte seine Frau im Mai 2015 in Lauenau erschlagen, sagte der Staatsanwalt am Mittwoch.