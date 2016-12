Ein Fischotter isst einen Fisch. Foto: Attila Kovacs/Archiv

Tiere

Angler und Tierschützer: Freude über Fischotter-Rückkehr

Angler und Tierschützer freuen sich über die Rückkehr des Fischotters in niedersächsische Gewässer. In den 1970er Jahren sei das Tier in Niedersachsen fast ausgestorben gewesen, teilte Präsident des Anglerverbands, Werner Klasing, am Dienstag mit.