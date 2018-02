Notfälle

Angler fischt Mörsergranate aus Fluss

Ein Angler hat in Giesen bei Hildesheim eine alte Mörsergranate aus der Innerste gefischt. Er war mit einem speziellen Magnet auf der Suche nach Metallobjekten und angelte die Granate am Freitagabend aus dem Fluss, teilte die Polizei am Samstag mit.