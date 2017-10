Notfälle

Ein 52 Jahre alter Angler ist vor Dahme im Kreis Ostholstein tot aus der Ostsee geborgen worden. Andere Angler hatten den leblos im Wasser treibenden Mann entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit.

Dahme. Sein Schlauchboot trieb in etwa 300 Meter mit eingekuppeltem Motor auf dem Wasser. Seenotretter bargen den 52 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Gifhorn in Niedersachsen aus dem Wasser. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Zum Unfallzeitpunkt am Sonntagvormittag herrschte nach Polizeiangaben vor Dahme dichter Nebel.

dpa