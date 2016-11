Der Angeklagte Detlev G. (Zweiter von links) im Landgericht in Dresden. © Arno Burgi/Archiv

Prozesse

Angeklagter will kein Mörder sein: Gutachter berichtet

Der Angeklagte im Prozess um das gewaltsame Ende eines Geschäftsmannes aus Hannover im Osterzgebirge will nicht für einen Mörder gehalten werden. "Es war für ihn ein ganz zentraler Punkt in den Gesprächen, zu überzeugen, dass er kein Mörder ist und nicht gemordet hat", berichtete der forensische Psychiater Andreas Marneros am Montag als Zeuge im Landgericht Dresden.