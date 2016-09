Das Landgericht in Verden. © Ole Spata/Archiv

Prozesse

Ein wegen Mordes vor dem Landgericht Verden stehender 48-Jähriger will sich im Prozessverlauf nicht zu den Vorwürfen äußern. Das erklärte der verurteilte Sexualstraftäter am Mittwoch zu Prozessbeginn.

Verden. Dem Mann wird vorgeworfen, vor einem Jahr als Patient des Maßregelvollzugs bei einem unbegleiteten Ausgang in Rehburg-Loccum (Kreis Nienburg) eine Frau vergewaltigt und getötet zu haben. Die Tat konnte dem 48-Jährigen nach Ermittlungspannen erst im April dieses Jahres anhand von DNA-Spuren nachgewiesen werden.

Das Landgericht Aurich hatte den Mann im Januar 2012 wegen Vergewaltigung in zwei Fällen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. Das Gericht ordnete Sicherungsverwahrung und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.

dpa