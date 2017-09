Angeklagter gesteht im Prozess um getötete Galeristin

Prozesse

Nach dem gewaltsamen Tod einer vermögenden Galeristin aus dem ostfriesischen Leer hat der wegen Totschlags Angeklagte vor dem Landgericht Aurich ein Geständnis abgelegt.

Aurich. Sein Verteidiger verlas am Dienstag eine Erklärung des 55-Jährigen, wonach dieser im vergangenen Oktober eine Beziehung mit dem Opfer angefangen hatte. Zwei Wochen später seien sie in der Tatnacht jedoch in Streit geraten, nachdem beide zuvor erheblich Alkohol getrunken hätten. Dabei habe die Frau ihn massiv beleidigt und ihm Alkohol ins Gesicht geschüttet. Schließlich sei er ausgerastet und habe mit einem Barhocker mehrfach auf sie eingeschlagen, um sie zum Schweigen zu bringen. Am nächsten Morgen sei die 66-Jährige tot gewesen. Das Gericht hatte vor dem 19. Verhandlungstag eine mildere Freiheitsstrafe in Aussicht gestellt, falls der Angeklagte ein Geständnis ablegt.

dpa