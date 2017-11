Angeklagter gesteht Sprengung von Geldautomaten

Prozesse

Die Sprengung von mehreren Geldautomaten in Norddeutschland hat ein 38-Jähriger am Landgericht Lüneburg gestanden. In einer von seiner Anwältin verlesenen Erklärung räumte er am Freitag vier der ihm von der Anklage zur Last gelegten Taten ein.

Lüneburg. Damit zeichnet sich eine Verständigung ab. Die Kammer hatte dem Mann eine Haftstrafe von höchstens sieben Jahren und neun Monaten zugesichert, falls er ein umfassendes Geständnis ablegen sollte. Dabei ist eine Verurteilung des Landgerichts Göttingen wegen einer versuchten Automatensprengung in Lüthorst bei Dassel einbezogen.

Drei Punkte wurden am ersten Prozesstag vorläufig eingestellt. Die Anklage hatte dem Mann ursprünglich vorgeworfen, zwischen August und November 2014 in Bendestorf, Brackel, Unterlüß, Wriedel bei Uelzen, Golmbach und Hamburg ein Gasgemisch in die Automaten von Sparkassen und Banken geleitet zu haben, um sie zu sprengen. In einem der sechs Fälle war es beim Versuch geblieben. Insgesamt sollen rund 227 000 Euro erbeutet worden sein, allein in Bendestorf etwa 166 000.

Der Sachschaden beläuft sich laut Anklage auf rund 365 000 Euro. In zwei Fällen war das Geld verbrannt - in Unterlüß rund 80 000 Euro, in Wriedel gut 62 000. Der 38-Jährige räumte ein, an den Taten in Unterlüß, Wriedel, Golmbach und Hamburg beteiligt gewesen zu sein. Einen Mittäter benannte er, weitere wollte er nicht preisgeben. Ein Urteil dürfte nun schon in der kommenden Woche fallen.

dpa