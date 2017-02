Der Mann steht im Zusammenhang mit dem VW-Abgasskandal vor Gericht. © Jan Woitas/Archiv

Kriminalität

Angeklagter VW-Manager streitet Vorwürfe vor US-Gericht ab

Ein in den USA wegen angeblicher Beteiligung am Abgas-Skandal angeklagter Volkswagen-Manager hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Bei einer Gerichtsanhörung in Detroit plädierte der Anwalt des Deutschen, dem im schlimmsten Fall 169 Jahre Haft drohen, am Donnerstag auf unschuldig.