Celle

Diese wurden zur Bewährung ausgesetzt wie bereits zwei vorangegangene Verurteilungen 2001 und 2009. Weil der Mann sich nun erstmals für zehn Monate in Untersuchungshaft befunden habe, was bei ihm Eindruck hinterlassen habe, werde er wohl nicht erneut für die PKK aktiv, schrieb das Gericht in der Urteilsbegründung.

Es hielt dem 57-Jährigen außerdem ein Teilgeständnis zu Gute. Der Mann hatte eingeräumt, sich für Veranstaltungen mit Blick auf die Belange der kurdischen Bevölkerung eingesetzt zu haben, einen PKK-Bezug aber bestritten. Nach Überzeugung des Gerichts aber war er in das Informations- und Berichtssystem der Organisation eingebunden und besprach PKK-Veranstaltungen mit höheren Kadern. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, die Generalstaatsanwaltschaft hatte zwei Jahre Haft auf Bewährung gefordert.

Der Verfassungsschutz beobachtet Unterstützer der verbotenen PKK in Niedersachsen wie auch anderswo seit langem. Pro Jahr sammelt die Organisation in Deutschland mehrere Millionen Euro Spendengelder ein, die für Kämpfer und Waffen benötigt werden. In Niedersachsen hat die PKK nach Angaben des Verfassungsschutzes rund 1600 Anhänger.

dpa