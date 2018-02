Kriminalität

Angebliche Handwerker stehlen bei 80-Jähriger viel Geld

Zwei Männer, die sich als Handwerker ausgaben, haben eine 80 Jahre alte Frau aus Wolfenbüttel um ihr Erspartes gebracht. Sie klingelten am Montag an der Wohnungstür der Frau und sagten ihr, dass sie die Wasserleitungen kontrollieren müssten, wie die Polizei am Abend mitteilte.