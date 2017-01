Kinder rodeln einen Hang hinab. Foto: Matthias Bein/Archiv

Wetter

Andrang in Wintersportorten im Harz

Großer Andrang in den Wintersportorten im Harz: Tausende Menschen sind dort am Sonntag Ski gefahren und gerodelt. In den Höhen des Mittelgebirges lagen bis zu 80 Zentimeter Schnee.