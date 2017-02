Schifffahrt

Es war eine der größten Tragödien in der jüngeren Geschichte der deutschen Seenotretter. Am 23. Februar 1967 kamen sieben Menschen im Orkan-Einsatz vor Helgoland ums Leben, darunter vier Seenotretter.

Helgoland/Bremen. Auf der Hochseeinsel wird am Donnerstag zum 50. Jahrestag mit einer Andacht in der St.-Nicolai-Kirche an das Ereignis erinnert. "Das Unglück hat sich in der Region in das kollektive Gedächtnis eingegraben", sagte der Sprecher der DGZRS, Christian Stipeldey. Das Tiefdruckgebiet kostete damals zwischen Dänemark und Frankreich 80 Menschen das Leben.

