Feuerwehrleute haben ein Dekontaminations-Zelt vor dem Amtsgericht aufgebaut. © Igor Vucinic

Notfälle

Amtsgericht Rinteln wegen mysteriösen Pulvers geräumt

Wegen einer möglichen Vergiftungsgefahr ist das Amtsgericht Rinteln am Dienstag geräumt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war am Vormittag in der Poststelle des Gerichts ein Brief geöffnet worden, aus dem ein grünliches Pulver rieselte.