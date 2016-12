Ein geschmückter Tannenbaum steht auf einem Gang hinter den Gittern. © Frank Rumpenhorst/Archiv

Justiz

Amnestie für 71 Häftlinge in Niedersachsen

Über ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk können sich 71 Häftlinge in Niedersachsen freuen: Sie werden noch vor dem Fest vorzeitig aus der Haft entlassen. In Bremen sind in diesem Jahr bislang acht Gefangene im Rahmen einer Weihnachtsamnestie aus der JVA entlassen worden.