Ein Amazon-Logo ist zu sehen. © Uli Deck/Archiv

Handel

Amazon baut erstes Verteilzentrum in Norddeutschland

Amazon baut in Winsen (Landkreis Harburg) sein erstes Verteilzentrum in Norddeutschland. Anfang kommenden Jahres soll der Bau beginnen, wie eine Unternehmenssprecherin am Dienstag sagte.