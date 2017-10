Althusmann zum Fraktionschef gewählt: Sechs Gegenstimmen

Landtag

Bei sechs Gegenstimmen hat die 50-köpfige CDU-Fraktion im niedersächsischen Landtag ihren Spitzenkandidaten Bernd Althusmann zum neuen Fraktionschef gewählt.

Hannover. Außerdem gab es am Dienstag zwei Enthaltungen. Althusmann sprach von einem "ehrlichen Ergebnis". Er folgt auf Björn Thümler, der in die Verhandlungsdelegation für Koalitionsgespräche wechselt. Die CDU kam bei der Wahl am Sonntag auf 33,6 Prozent der Stimmen, 2,4 Prozentpunkte weniger als 2013. Althusmann ist CDU-Landeschef, von 2010 bis zum Regierungswechsel 2013 war er Kultusminister im CDU/FDP-Kabinett von Regierungschef David McAllister (CDU).

dpa