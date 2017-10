Althusmann will mit SPD über weiteren Feiertag reden

Parteien

Der niedersächsische CDU-Landeschef Bernd Althusmann will bei den Gesprächen mit der SPD über eine Regierungsbildung auch die Einführung eines weiteren Feiertags ansprechen.

Hannover. Dieser Punkt stehe zwar nicht ganz oben auf der Agenda der derzeitigen Sondierungsgespräche, sagte Althusmann am Freitag am Rand der Eröffnungsfeier für den neuen Plenarsaal des Landtags. "Ich gehe aber davon aus, dass es im Rahmen von Koalitionsverhandlungen ein Thema werden könnte." Nach einem ersten Treffen am Donnerstag wollen SPD und CDU in der kommenden Woche die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit sondieren.

Althusmann sagte, er selbst bevorzuge den Reformationstag am 31. Oktober als zusätzlichen Feiertag für Niedersachsen. Vor der Landtagswahl hatte sich bereits Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Für diese Lösung ausgesprochen. In der Diskussion sind aber auch der 8. Mai als Tag der Befreiung von den Nationalsozialisten und der 1. September als Anti-Kriegstag.

Nach den Vorstellungen von Althusmann sollen dazu auch Vertreter der Kirchen und der Wirtschaft gehört werden. "Es muss eine sinnvolle Lösung für alle gefunden werden", sagte der CDU-Landeschef.

dpa