Der Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, Günter Heiß. © Soeren Stache/Archiv

Wahlen

Althusmann will Günter Heiß zum Innenminister machen

Der Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, Günter Heiß, soll im Falle eines CDU-Sieges bei der Landtagswahl neuer Innenminister in Niedersachsen werden. Das kündigte der Spitzenkandidat der Union, Bernd Althusmann, am Dienstag in Hannover an.