Wahlen

Althusmann will 50 Prozent Frauen in Landesregierung

Der niedersächsische CDU-Chef Bernd Althusmann will im Fall eines Sieges bei der Landtagswahl die Hälfte der Posten im Kabinett mit Frauen besetzen. In Niedersachsen gebe es vier Millionen Frauen, das seien 51 Prozent der Gesamtbevölkerung, sagte der Unionspolitiker am Samstag bei der Jahresdelegiertenversammlung der Frauen Union in Braunschweig.