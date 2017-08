Der Landesvorsitzende der CDU in Niedersachsen, Bernd Althusmann. © Peter Steffen

Wahlen

Althusmann stellt erstes Mitglied seines Spitzenteams vor

Der CDU-Spitzenkandidat für die niedersächsische Landtagswahl, Bernd Althusmann, will am Dienstag das erste Mitglied seiner Führungsmannschaft vorstellen. CDU-Pressesprecher Gert Hahne wollte sich nicht dazu äußern, für welches Ressort der Kandidat oder die Kandidatin im Falle eines Wahlsiegs der CDU vorgesehen ist. In den kommenden Wochen wird Althusmann die weiteren Mitglieder seines Spitzenteams präsentieren - laut Hahne möglicherweise auch in kleineren Gruppen.