Terrorismus

Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann hat sich gegen den Vorschlag seines Parteikollegen Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ausgesprochen, die Verfassungsschutzämter der Länder aufzulösen.

Hannover. Er finde diese Idee nicht wegweisend, sagte Althusmann dem Sender NDR 1 Niedersachsen. Notwendig sei stattdessen eine bessere Ausstattung der Sicherheitsdienste mit Personal und Ausrüstung.

Auch die Kommunikation der Verfassungsschutzämter mit der Polizei und untereinander müsse verbessert werden, sagte Althusmann. Er warnte, de Maizières Vorschlag könne eine Lücke in die Sicherheitsarchitektur in Deutschland reißen. Wenn die Landesämter für Verfassungsschutz aufgelöst würden, könne es schwieriger werden, V-Leute in die terroristische und extremistische Szene einzuschleusen.

dpa