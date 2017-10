Althusmann glaubt nicht an Jamaika-Bündnis in Niedersachsen

Wahlen

Niedersachsens CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann hält ein Jamaika-Bündnis auf Landesebene für unwahrscheinlich. "Hier ist es komplizierter, weil die Grünen wie aus Baden-Württemberg oder Hessen hier nicht die Mehrheit haben.

Hannover. Die hiesigen Grünen sind nach ihrem Linksruck in vielen Positionen kaum von der Linken zu unterscheiden", sagte der CDU-Politiker der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag). In Niedersachsen wird am nächsten Sonntag ein neuer Landtag gewählt. Er könne sich nicht vorstellen, wie ein Sondierungsgespräch zwischen CDU und Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) aussehen könnte, sagte er.

"Hätten wir hier mehr Realpolitiker wie Boris Palmer, Winfried Kretschmann oder Robert Habeck, ließe sich auch nach viereinhalb Jahren bösester Beschimpfungen gegen die Union sicher ein Gesprächsfaden finden", sagte Althusmann der Zeitung. Letzten Umfragen zufolge wäre eine Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen in Niedersachsen zwar rechnerisch möglich, allerdings lehnte die FDP ein Bündnis mit Niedersachsens Grünen bislang ab.

Derweil sind die Grünen in Niedersachsen skeptisch, dass es ein Jamaika-Bündnis auf Bundesebene geben wird. "Ob die Parteien da wirklich zusammenkommen, muss sich erst noch zeigen", sagte die Grünen-Landesvorsitzende Anja Piel der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (Montag). "Es ist nicht so, dass alle bei den Grünen sich freuen, dass wir über Jamaika verhandeln." Unter bestimmten Voraussetzungen könne aber eine solche Koalition Sinn machen, sagte sie. Das werde "über Inhalte entschieden".

dpa